Оставить заявку
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
II Международный конкурс им. Рахманинова — это престижное музыкальное событие, которое привлекает талантливых композиторов со всего мира. Конкурс пройдет в стенах знаменитой Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, одной из ведущих площадок для классической музыки в России. Это уникальная возможность для участников продемонстрировать своё мастерство и получить оценку от признанных экспертов в области музыки.
Консерватория им. Чайковского славится своей богатой историей и великолепной акустикой, что делает её идеальным местом для проведения такого масштабного мероприятия. Участники конкурса представят свои произведения на суд жюри и зрителей, создавая незабываемую атмосферу творчества и вдохновения.
Для всех желающих стать частью этого музыкального праздника мы предлагаем купить билеты на нашем сайте. Вы сможете насладиться живым исполнением современных композиций и поддержать молодых композиторов на их пути к успеху.
Не упустите шанс стать свидетелем рождения новых музыкальных шедевров — купите билеты на нашем сайте и погрузитесь в мир высококлассной музыки вместе с нами. II Международный конкурс им. Рахманинова обещает быть ярким событием, которое оставит неизгладимое впечатление у всех его участников и гостей.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал