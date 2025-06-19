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Билеты на II международный конкурс им. Рахманинова. Прослушивания композиторов в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
19 июн. 12:00
чт, 19 июн, 12:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

II Международный конкурс им. Рахманинова — это престижное музыкальное событие, которое привлекает талантливых композиторов со всего мира. Конкурс пройдет в стенах знаменитой Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, одной из ведущих площадок для классической музыки в России. Это уникальная возможность для участников продемонстрировать своё мастерство и получить оценку от признанных экспертов в области музыки.

Консерватория им. Чайковского славится своей богатой историей и великолепной акустикой, что делает её идеальным местом для проведения такого масштабного мероприятия. Участники конкурса представят свои произведения на суд жюри и зрителей, создавая незабываемую атмосферу творчества и вдохновения.

Для всех желающих стать частью этого музыкального праздника мы предлагаем купить билеты на нашем сайте. Вы сможете насладиться живым исполнением современных композиций и поддержать молодых композиторов на их пути к успеху.

Не упустите шанс стать свидетелем рождения новых музыкальных шедевров — купите билеты на нашем сайте и погрузитесь в мир высококлассной музыки вместе с нами. II Международный конкурс им. Рахманинова обещает быть ярким событием, которое оставит неизгладимое впечатление у всех его участников и гостей.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал