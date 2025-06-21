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О мероприятии
Незабываемый концерт «И. Стравинский - Свадебка. Петрушка», который состоится в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей классической музыки.
На сцене выступит хор «Internum Sonus» совместно с хором театра «Школа драматического искусства» и фольклорно-этнографическим ансамблем «Народный праздник». Под управлением талантливого дирижёра Дмитрия Королёва прозвучат два шедевра Игоря Стравинского: «Свадебка» в редакции Н. Попова и «Петрушка», представленные в версии автора для фортепиано в четыре руки.
В концерте примут участие выдающиеся вокалисты: сопрано Анастасия Ваганова, меццо-сопрано Эльнара Караханова, тенор Пётр Черкасов и бас Денис Седов. На фортепиано сыграют Яна Булатова, Анастасия Климчук, София Душина, Ольга Кемова и Ксения Кемова.
Консерватория им. Чайковского — это не только историческая площадка с богатой традицией музыкальных исполнений, но и место, где каждый концерт становится уникальным опытом благодаря своей атмосфере и акустике.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал