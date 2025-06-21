Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

Билеты на концерт «И. Стравинский - Свадебка. Петрушка» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоХор12+
21 июн. 19:00
сб, 21 июн, 19:00Заполнить заявку

Оставить заявку

Имя
Телефон
Почта
Комментарий

Наши преимущества

Гарантия подлинности

Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.

Удобный выбор мест без доп комиссий

Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.

Безопасная оплата

Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.

О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Незабываемый концерт «И. Стравинский - Свадебка. Петрушка», который состоится в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей классической музыки.

На сцене выступит хор «Internum Sonus» совместно с хором театра «Школа драматического искусства» и фольклорно-этнографическим ансамблем «Народный праздник». Под управлением талантливого дирижёра Дмитрия Королёва прозвучат два шедевра Игоря Стравинского: «Свадебка» в редакции Н. Попова и «Петрушка», представленные в версии автора для фортепиано в четыре руки.

В концерте примут участие выдающиеся вокалисты: сопрано Анастасия Ваганова, меццо-сопрано Эльнара Караханова, тенор Пётр Черкасов и бас Денис Седов. На фортепиано сыграют Яна Булатова, Анастасия Климчук, София Душина, Ольга Кемова и Ксения Кемова.

Консерватория им. Чайковского — это не только историческая площадка с богатой традицией музыкальных исполнений, но и место, где каждый концерт становится уникальным опытом благодаря своей атмосфере и акустике.

Не упустите возможность насладиться великолепием музыки Стравинского в исполнении профессиональных артистов. Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас. Убедитесь сами, что этот вечер станет особенным событием в вашей жизни. Купить билеты на нашем сайте — это просто и удобно.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал