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Билеты на концерт «Памяти жертв ВОВ» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
22 июн. 19:00
вс, 22 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Памяти жертв ВОВ», который состоится в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского. Это мероприятие — уникальная возможность окунуться в атмосферу памяти и почтения через музыку выдающихся композиторов.

На сцене выступят талантливые артисты: Алиса Гребенщикова, Михаил Безносов, Александр Тростянский, Елена Рольбина, Илья Гофман, Николай Шугаев и Екатерина Рихтер. Камерный ансамбль «Pelle d`Oca» также примет участие в концерте, создавая незабываемую музыкальную палитру.

В программе вечера прозвучат произведения Эриха Корнгольда, Виктора Ульмана, Льва Гофмана и Мечислава Вайнберга. Особое внимание заслуживает премьера в Москве мелодрамы «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке» Виктора Ульмана для чтеца и фортепиано. Также будет исполнена Сюита для двух скрипок, виолончели и фортепиано (для левой руки) Эриха Корнгольда.

Консерватория им. Чайковского — это не просто концертная площадка, а историческое место с богатой культурной традицией. Зал отличается великолепной акустикой и изысканной атмосферой, что делает каждое выступление здесь поистине особенным.

Не упустите шанс стать частью этого памятного события. Купить билеты на нашем сайте вы можете уже сегодня. Присоединяйтесь к нам в этот вечер памяти и музыки. Купить билеты на нашем сайте — это ваш шаг навстречу глубоким эмоциям и впечатлениям от живого исполнения шедевров классической музыки.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал