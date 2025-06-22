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О мероприятии
Концерт «Памяти жертв ВОВ», который состоится в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского. Это мероприятие — уникальная возможность окунуться в атмосферу памяти и почтения через музыку выдающихся композиторов.
На сцене выступят талантливые артисты: Алиса Гребенщикова, Михаил Безносов, Александр Тростянский, Елена Рольбина, Илья Гофман, Николай Шугаев и Екатерина Рихтер. Камерный ансамбль «Pelle d`Oca» также примет участие в концерте, создавая незабываемую музыкальную палитру.
В программе вечера прозвучат произведения Эриха Корнгольда, Виктора Ульмана, Льва Гофмана и Мечислава Вайнберга. Особое внимание заслуживает премьера в Москве мелодрамы «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке» Виктора Ульмана для чтеца и фортепиано. Также будет исполнена Сюита для двух скрипок, виолончели и фортепиано (для левой руки) Эриха Корнгольда.
Консерватория им. Чайковского — это не просто концертная площадка, а историческое место с богатой культурной традицией. Зал отличается великолепной акустикой и изысканной атмосферой, что делает каждое выступление здесь поистине особенным.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал