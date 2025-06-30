Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

Билеты на концерт Николая Солоновича в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
30 июн. 19:00
пн, 30 июн, 19:00Заполнить заявку

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

Наши преимущества

Гарантия подлинности

Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.

Удобный выбор мест без доп комиссий

Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.

Безопасная оплата

Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.

О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Вас ожидает незабываемый концерт Николая Солоновича, который состоится в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского. Этот юбилейный вечер, посвящённый 55-летию выдающегося виолончелиста и педагога, обещает стать настоящим праздником для всех ценителей классической музыки.

Николай Евгеньевич Солонович — Заслуженный артист Российской Федерации, чьё имя известно далеко за пределами нашей страны. Его виртуозная игра на виолончели покоряет сердца слушателей с первых нот, а педагогический талант воспитал не одно поколение молодых музыкантов. В этот особенный вечер маэстро представит программу, которая отразит всю глубину и многогранность его творческого пути.

Концерт пройдёт в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского — одном из самых престижных музыкальных залов России. Этот зал известен своей великолепной акустикой и богатой историей, связанной с именами величайших композиторов и исполнителей мира. Атмосфера этого места сама по себе вдохновляет и погружает в мир высокой музыки.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Купить билеты на нашем сайте — это ваш шанс прикоснуться к искусству высочайшего уровня и насладиться живым исполнением шедевров классической музыки в исполнении маэстро Солоновича.

Погрузитесь в чарующий мир звуков, который подарит вам настоящий мастер своего дела. Этот концерт станет ярким событием осени и надолго останется в вашей памяти. Спешите купить билеты на нашем сайте и обеспечьте себе место на этом грандиозном музыкальном празднике!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал