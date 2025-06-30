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О мероприятии
Вас ожидает незабываемый концерт Николая Солоновича, который состоится в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского. Этот юбилейный вечер, посвящённый 55-летию выдающегося виолончелиста и педагога, обещает стать настоящим праздником для всех ценителей классической музыки.
Николай Евгеньевич Солонович — Заслуженный артист Российской Федерации, чьё имя известно далеко за пределами нашей страны. Его виртуозная игра на виолончели покоряет сердца слушателей с первых нот, а педагогический талант воспитал не одно поколение молодых музыкантов. В этот особенный вечер маэстро представит программу, которая отразит всю глубину и многогранность его творческого пути.
Концерт пройдёт в Большом зале Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского — одном из самых престижных музыкальных залов России. Этот зал известен своей великолепной акустикой и богатой историей, связанной с именами величайших композиторов и исполнителей мира. Атмосфера этого места сама по себе вдохновляет и погружает в мир высокой музыки.
Не упустите возможность стать частью этого уникального события! Купить билеты на нашем сайте — это ваш шанс прикоснуться к искусству высочайшего уровня и насладиться живым исполнением шедевров классической музыки в исполнении маэстро Солоновича.
Погрузитесь в чарующий мир звуков, который подарит вам настоящий мастер своего дела. Этот концерт станет ярким событием осени и надолго останется в вашей памяти. Спешите купить билеты на нашем сайте и обеспечьте себе место на этом грандиозном музыкальном празднике!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал