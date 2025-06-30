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Билеты на концерт Ксении Игнатенко в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоВокал12+
30 июн. 19:00
пн, 30 июн, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Погрузитесь в мир чарующих мелодий и изысканного вокала на концерте Ксении Игнатенко, который состоится в знаменитой Консерватории им. Чайковского. Эта площадка, известная своей богатой историей и выдающейся акустикой, станет идеальным местом для наслаждения искусством молодой и талантливой певицы.

Ксения Игнатенко, обладающая удивительным сопрано, является ассистентом-стажёром Московской консерватории под руководством старшего преподавателя А.А. Шагимуратовой. Её голос способен передать весь спектр эмоций — от нежности до мощи. В этот вечер вы сможете насладиться её мастерством исполнения и почувствовать истинную магию музыки.

Консерватория им. Чайковского — это не просто концертный зал, а настоящая культурная жемчужина Москвы. Она славится своим великолепным интерьером и уникальной атмосферой, которая вдохновляет как исполнителей, так и зрителей. Здесь выступали величайшие музыканты мира, и теперь у вас есть возможность стать частью этой истории.

Не упустите шанс окунуться в музыкальное путешествие вместе с Ксенией Игнатенко! Чтобы обеспечить себе место на этом незабываемом вечере, рекомендуем купить билеты на нашем сайте заранее. Это позволит вам избежать очередей и гарантировать себе лучшие места в зале.

Почувствуйте силу живого исполнения и насладитесь изяществом каждого звука в исполнении Ксении Игнатенко. Этот концерт обещает стать событием, которое останется в вашей памяти надолго. Не откладывайте — купите билеты на нашем сайте уже сегодня и станьте свидетелем настоящего музыкального чуда!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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Консерватория им. Чайковского, Малый зал