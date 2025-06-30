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О мероприятии
Погрузитесь в мир изысканной классической музыки на концерте камерного оркестра Camerata Komitas, который пройдет в легендарной Консерватории имени Чайковского. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей искусства. Художественный руководитель и дирижёр оркестра — лауреат Международной премии им. Б. Чайковского Эрнест Алавердян, чье мастерство и страсть к музыке вдохновляют публику по всему миру.
Консерватория имени Чайковского — это не просто концертная площадка, а настоящая святыня для всех, кто ценит музыку. Она славится своей богатой историей и уникальной атмосферой, которая заряжает энергией и вдохновением каждого посетителя. Великолепная акустика зала позволяет наслаждаться каждым нюансом звучания оркестра, создавая неповторимое музыкальное переживание.
На этом концерте вы сможете услышать произведения великих композиторов в исполнении одного из лучших камерных оркестров современности. Camerata Komitas известен своим уникальным стилем и виртуозным исполнением, которое покоряет сердца слушателей с первых нот. Под руководством Эрнеста Алавердяна оркестр представит программу, которая раскроет всю глубину и красоту классической музыки.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Купить билеты на нашем сайте легко и удобно — всего несколько кликов отделяют вас от встречи с шедеврами мировой музыкальной культуры в исполнении Camerata Komitas. Подарите себе и своим близким вечер, наполненный гармонией и вдохновением.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
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Консерватория им. Чайковского, Большой зал
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Памяти А.Н. Селезнева
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