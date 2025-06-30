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Билеты на концерт камерного оркестра Camerata Komitas в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
30 июн. 19:00
пн, 30 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Погрузитесь в мир изысканной классической музыки на концерте камерного оркестра Camerata Komitas, который пройдет в легендарной Консерватории имени Чайковского. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всех ценителей искусства. Художественный руководитель и дирижёр оркестра — лауреат Международной премии им. Б. Чайковского Эрнест Алавердян, чье мастерство и страсть к музыке вдохновляют публику по всему миру.

Консерватория имени Чайковского — это не просто концертная площадка, а настоящая святыня для всех, кто ценит музыку. Она славится своей богатой историей и уникальной атмосферой, которая заряжает энергией и вдохновением каждого посетителя. Великолепная акустика зала позволяет наслаждаться каждым нюансом звучания оркестра, создавая неповторимое музыкальное переживание.

На этом концерте вы сможете услышать произведения великих композиторов в исполнении одного из лучших камерных оркестров современности. Camerata Komitas известен своим уникальным стилем и виртуозным исполнением, которое покоряет сердца слушателей с первых нот. Под руководством Эрнеста Алавердяна оркестр представит программу, которая раскроет всю глубину и красоту классической музыки.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события! Купить билеты на нашем сайте легко и удобно — всего несколько кликов отделяют вас от встречи с шедеврами мировой музыкальной культуры в исполнении Camerata Komitas. Подарите себе и своим близким вечер, наполненный гармонией и вдохновением.

Поспешите купить билеты на нашем сайте, чтобы занять лучшие места в зале и насладиться великолепным концертом в полной мере. Не упустите шанс прикоснуться к великому искусству и провести вечер в компании истинных мастеров своего дела в стенах Консерватории имени Чайковского.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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