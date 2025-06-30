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О мероприятии
Концерт «Молодые звезды» в Консерватории им. Чайковского — это уникальная возможность насладиться талантом молодых и перспективных музыкантов. Мероприятие пройдет в престижном Концертном зале имени И. К. Архиповой, который славится своей великолепной акустикой и богатой историей музыкальных событий.
На сцене выступят яркие представители нового поколения исполнителей: пианистка Дарья Павлова, скрипачка Агния Бзынина, виолончелисты Владимир Мирошников, Удвал Тумэнжаргал и Кэн Канэда, а также пианисты Андрес Томас Йонг Лысенко, Анджелина Чэн Вонг и Аксинья Потёмкина. Эти молодые музыканты уже успели заявить о себе на международной арене, и их выступления обещают стать настоящим праздником для ценителей классической музыки.
Концерт «Молодые звезды» организован Международным союзом музыкальных деятелей и представляет собой платформу для демонстрации мастерства юных талантов. Программа вечера включает произведения классических композиторов, которые прозвучат в исполнении солистов на фортепиано, скрипке и виолончели.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал