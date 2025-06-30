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Билеты на концерт «Молодые звезды» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
30 июн. 19:00
пн, 30 июн, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Молодые звезды» в Консерватории им. Чайковского — это уникальная возможность насладиться талантом молодых и перспективных музыкантов. Мероприятие пройдет в престижном Концертном зале имени И. К. Архиповой, который славится своей великолепной акустикой и богатой историей музыкальных событий.

На сцене выступят яркие представители нового поколения исполнителей: пианистка Дарья Павлова, скрипачка Агния Бзынина, виолончелисты Владимир Мирошников, Удвал Тумэнжаргал и Кэн Канэда, а также пианисты Андрес Томас Йонг Лысенко, Анджелина Чэн Вонг и Аксинья Потёмкина. Эти молодые музыканты уже успели заявить о себе на международной арене, и их выступления обещают стать настоящим праздником для ценителей классической музыки.

Концерт «Молодые звезды» организован Международным союзом музыкальных деятелей и представляет собой платформу для демонстрации мастерства юных талантов. Программа вечера включает произведения классических композиторов, которые прозвучат в исполнении солистов на фортепиано, скрипке и виолончели.

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Ближайшие мероприятия

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ср, 00:00
декабря

Сертификат

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

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сб, 19:00
июля

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вс, 19:00
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