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О мероприятии
Концерт «Бах. Вивальди» в Консерватории им. Чайковского обещает стать настоящим праздником для ценителей классической музыки. В стенах легендарной консерватории, известной своим великолепным акустическим пространством и богатой историей, выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Этот коллектив заслуженно считается одним из ведущих камерных оркестров России.
В программе концерта прозвучат произведения двух гениев барокко — Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Их музыка, полная гармонии и эмоциональной глубины, не оставит равнодушными даже самых искушённых слушателей. Солисты вечера — выдающиеся музыканты: скрипач Алексей Лундин, виолончелисты Вячеслав Маринюк и Александр Непомнящий, а также гобоисты Эмиль Мирославский и Михаил Штанько. Их виртуозное исполнение позволит вам насладиться каждой нотой и открыть новые грани знакомых произведений.
Консерватория им. Чайковского — это не только центр музыкального образования, но и одно из лучших мест для проведения концертов классической музыки в Москве. Великолепный зал с его уникальной акустикой создаёт идеальные условия для погружения в мир звуков.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал