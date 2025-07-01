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Билеты на концерт «Бах. Вивальди» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
1 июл. 19:00
вт, 1 июл, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Бах. Вивальди» в Консерватории им. Чайковского обещает стать настоящим праздником для ценителей классической музыки. В стенах легендарной консерватории, известной своим великолепным акустическим пространством и богатой историей, выступит Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Этот коллектив заслуженно считается одним из ведущих камерных оркестров России.

В программе концерта прозвучат произведения двух гениев барокко — Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Их музыка, полная гармонии и эмоциональной глубины, не оставит равнодушными даже самых искушённых слушателей. Солисты вечера — выдающиеся музыканты: скрипач Алексей Лундин, виолончелисты Вячеслав Маринюк и Александр Непомнящий, а также гобоисты Эмиль Мирославский и Михаил Штанько. Их виртуозное исполнение позволит вам насладиться каждой нотой и открыть новые грани знакомых произведений.

Консерватория им. Чайковского — это не только центр музыкального образования, но и одно из лучших мест для проведения концертов классической музыки в Москве. Великолепный зал с его уникальной акустикой создаёт идеальные условия для погружения в мир звуков.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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