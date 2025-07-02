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Билеты на концерт «Тысяча мелких осколков» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоЛитературные чтения12+
2 июл. 19:00
ср, 2 июл, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Тысяча мелких осколков» в Консерватории им. Чайковского обещает стать значимым событием для ценителей классической литературы и музыки. Это уникальная возможность насладиться произведениями великих русских писателей и поэтов в исполнении талантливых артистов. В программе вечера прозвучат отрывки из произведений В. Набокова, А. Чехова, А. Толстого и М. Цветаевой, а также стихотворения И. Бунина и А. Ахматовой. Завершит программу чтение манифеста Николая Второго от 26 июля 1914 года.

На сцене Консерватории им. Чайковского выступят заслуженная артистка России Анна Терехова, а также Олеся Быкодерова, Прохор Третьяков, Владислав Сыровацкий, Андрей Лукьянов, Валерия Энгельс и Виктория Савельева под режиссурой Марины Перельман. Этот концерт станет настоящим путешествием в мир русской литературы и истории.

Консерватория им. Чайковского — одна из ведущих музыкальных площадок Москвы, известная своей богатой историей и великолепной акустикой. Зал консерватории создаёт идеальные условия для погружения в атмосферу вечера.

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Посетите концерт «Тысяча мелких осколков» и откройте для себя новые грани классической литературы в уникальном исполнении мастеров сцены!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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