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О мероприятии
Концерт «Тысяча мелких осколков» в Консерватории им. Чайковского обещает стать значимым событием для ценителей классической литературы и музыки. Это уникальная возможность насладиться произведениями великих русских писателей и поэтов в исполнении талантливых артистов. В программе вечера прозвучат отрывки из произведений В. Набокова, А. Чехова, А. Толстого и М. Цветаевой, а также стихотворения И. Бунина и А. Ахматовой. Завершит программу чтение манифеста Николая Второго от 26 июля 1914 года.
На сцене Консерватории им. Чайковского выступят заслуженная артистка России Анна Терехова, а также Олеся Быкодерова, Прохор Третьяков, Владислав Сыровацкий, Андрей Лукьянов, Валерия Энгельс и Виктория Савельева под режиссурой Марины Перельман. Этот концерт станет настоящим путешествием в мир русской литературы и истории.
Консерватория им. Чайковского — одна из ведущих музыкальных площадок Москвы, известная своей богатой историей и великолепной акустикой. Зал консерватории создаёт идеальные условия для погружения в атмосферу вечера.
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Посетите концерт «Тысяча мелких осколков» и откройте для себя новые грани классической литературы в уникальном исполнении мастеров сцены!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
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Консерватория им. Чайковского, Малый зал