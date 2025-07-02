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Билеты на концерт Чжан Цзыхао, Дзи Венци в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
2 июл. 19:00
ср, 2 июл, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Незабываемый вечер классической музыки состоится в Концертный зал имени Н. Я. Мясковского, расположенный в сердце Москвы, в стенах знаменитой Консерватории имени Чайковского. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для всех ценителей фортепианной музыки.

На сцене выступят талантливые ассистенты-стажёры Московской консерватории — Чжан Цзыхао и Дзи Венци. Оба исполнителя под руководством опытных наставников, доцентов А. М. Малкуса и С. Д. Терехова, продемонстрируют своё мастерство и виртуозность исполнения.

Концертный зал имени Н. Я. Мясковского славится своей великолепной акустикой и атмосферой, способствующей полному погружению в мир музыки. Это идеальное место для того, чтобы насладиться живым исполнением произведений классической музыки.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться выступлением молодых дарований на одной из лучших площадок Москвы. Чтобы гарантировать себе место на концерте, рекомендуем купить билеты на нашем сайте заранее.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

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сб, 19:00
июля

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вс, 19:00
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