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О мероприятии
Незабываемый вечер классической музыки состоится в Концертный зал имени Н. Я. Мясковского, расположенный в сердце Москвы, в стенах знаменитой Консерватории имени Чайковского. Этот концерт обещает стать настоящим праздником для всех ценителей фортепианной музыки.
На сцене выступят талантливые ассистенты-стажёры Московской консерватории — Чжан Цзыхао и Дзи Венци. Оба исполнителя под руководством опытных наставников, доцентов А. М. Малкуса и С. Д. Терехова, продемонстрируют своё мастерство и виртуозность исполнения.
Концертный зал имени Н. Я. Мясковского славится своей великолепной акустикой и атмосферой, способствующей полному погружению в мир музыки. Это идеальное место для того, чтобы насладиться живым исполнением произведений классической музыки.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального события и насладиться выступлением молодых дарований на одной из лучших площадок Москвы. Чтобы гарантировать себе место на концерте, рекомендуем купить билеты на нашем сайте заранее.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал