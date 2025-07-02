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О мероприятии
Приглашаем вас насладиться великолепным концертом «Хачатурян. Прокофьев. Гершвин. Бернстайн» в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского, одной из самых престижных музыкальных площадок Москвы. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для ценителей классической музыки и джаза.
На сцене выступит Российский национальный оркестр под руководством талантливого дирижёра Фёдора Безносикова. В программе концерта прозвучат фрагменты из величайших произведений XX века. Вы услышите отрывки из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, которые передают всю глубину трагической истории любви, а также фрагменты из балета «Спартак» Арама Хачатуряна, наполненные динамикой и драматизмом.
Американская классика будет представлена симфонической картиной «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина, которая гармонично сочетает элементы джаза и классической музыки. Завершит программу музыка Леонарда Бернстайна из мюзикла «Вестсайдская история», известного своими яркими мелодиями и эмоциональной насыщенностью.
Консерватория им. Чайковского славится своей великолепной акустикой и атмосферой, располагающей к глубокому погружению в музыку. Это уникальное пространство неоднократно принимало на своей сцене выдающихся музыкантов со всего мира.
Чтобы стать частью этого музыкального события, вы можете купить билеты на нашем сайте. Не упустите возможность услышать шедевры мировой классики в исполнении одного из лучших оркестров страны. Купить билеты на нашем сайте просто — достаточно выбрать удобные места и оформить заказ онлайн.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал