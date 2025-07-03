Время брони - 30 минут.
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
Приглашаем вас на концерт «Чайковский. Сен-Санс. Паганини», который состоится в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником классической музыки, где прозвучат произведения великих композиторов в исполнении Симфонического оркестра «Академия Русской Музыки» под управлением талантливого дирижера Ивана Никифорчина.
Особое внимание привлекает участие солистки Арсении Сибилевой, чья виртуозная игра на скрипке не оставит равнодушным даже самого взыскательного слушателя. В программе вечера — шедевры мировой музыкальной культуры: от изысканной «Маленькой ночной серенады» Моцарта до ярких и эмоциональных произведений Чайковского, таких как Вальс-скерцо и сюиты из балетов «Щелкунчик» и «Лебединое озеро».
Также вы услышите знаменитые вальсы и польки Иоганна Штрауса, захватывающую дух «Вакханалию» Сен-Санса и виртуозную Кампанеллу Паганини. Завершат вечер зажигательные Венгерские танцы Брамса.
Не упустите возможность погрузиться в мир классической музыки! Купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня. Забронируйте лучшие места заранее, чтобы насладиться этим незабываемым вечером в компании выдающихся музыкантов. Купить билеты на нашем сайте — это просто и удобно!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал