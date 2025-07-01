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Билеты на молодежный фестиваль им. П. И. Чайковского в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
1 июл. 19:00
вт, 1 июл, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Молодежный фестиваль им. П. И. Чайковского в Консерватории им. Чайковского — это значимое событие в мире классической музыки, которое ежегодно привлекает молодых и талантливых исполнителей со всего мира. Этот фестиваль предоставляет уникальную возможность молодым музыкантам продемонстрировать свои навыки и познакомиться с лучшими традициями музыкального искусства.

Фестиваль включает в себя разнообразную программу: от сольных концертов до оркестровых выступлений, что позволяет слушателям насладиться широким спектром музыкальных жанров и стилей. Каждый концерт — это возможность открыть для себя новые таланты и насладиться высококлассным исполнением.

Чтобы стать частью этого музыкального праздника, вы можете купить билеты на нашем сайте. Это позволит вам заранее выбрать удобные места и спланировать свое посещение фестиваля. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу высокого искусства и поддержать молодых дарований.

Погрузитесь в мир классической музыки вместе с Молодежным фестивалем им. П. И. Чайковского! Приобретайте билеты на нашем сайте и станьте свидетелями рождения новых звезд на музыкальном небосклоне.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал