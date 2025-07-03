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Билеты на концерт Юлии Стадлер в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика12+
3 июл. 19:00
чт, 3 июл, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Вечер классической музыки в Консерватории им. Чайковского обещает стать настоящим праздником для ценителей фортепианного искусства. В рамках юбилейного концерта, посвященного 45-летию творческой деятельности, на сцену выйдет талантливая пианистка Юлия Стадлер.

В программу вечера включены произведения, которые позволят слушателям насладиться виртуозностью исполнения и глубиной музыкальных образов. Зрители смогут услышать «Крейслериану» Роберта Шумана — цикл из восьми фантазий, наполненных романтическими настроениями и яркими контрастами. Далее прозвучит соната-фантазия «По прочтении Данте» Ференца Листа, произведение, вдохновленное «Божественной комедией» Данте Алигьери. Не менее впечатляющим станет исполнение пьесы Оливье Мессиана «Всемогущее слово», которая входит в цикл «20 взглядов на младенца Иисуса». Завершит вечер Соната № 1 ре минор Сергея Рахманинова, полная драматизма и экспрессии.

Чтобы стать частью этого музыкального события, рекомендуем купить билеты на нашем сайте заранее. Не упустите возможность услышать живое исполнение шедевров классической музыки в исполнении Юлии Стадлер. Купить билеты на нашем сайте удобно и быстро — всего несколько кликов отделяют вас от незабываемого вечера в Консерватории им. Чайковского.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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