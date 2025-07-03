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О мероприятии
Вечер классической музыки в Консерватории им. Чайковского обещает стать настоящим праздником для ценителей фортепианного искусства. В рамках юбилейного концерта, посвященного 45-летию творческой деятельности, на сцену выйдет талантливая пианистка Юлия Стадлер.
В программу вечера включены произведения, которые позволят слушателям насладиться виртуозностью исполнения и глубиной музыкальных образов. Зрители смогут услышать «Крейслериану» Роберта Шумана — цикл из восьми фантазий, наполненных романтическими настроениями и яркими контрастами. Далее прозвучит соната-фантазия «По прочтении Данте» Ференца Листа, произведение, вдохновленное «Божественной комедией» Данте Алигьери. Не менее впечатляющим станет исполнение пьесы Оливье Мессиана «Всемогущее слово», которая входит в цикл «20 взглядов на младенца Иисуса». Завершит вечер Соната № 1 ре минор Сергея Рахманинова, полная драматизма и экспрессии.
Чтобы стать частью этого музыкального события, рекомендуем купить билеты на нашем сайте заранее. Не упустите возможность услышать живое исполнение шедевров классической музыки в исполнении Юлии Стадлер. Купить билеты на нашем сайте удобно и быстро — всего несколько кликов отделяют вас от незабываемого вечера в Консерватории им. Чайковского.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал