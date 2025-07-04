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Билеты на концерт «Вивальди. Моцарт» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
4 июл. 19:00
пт, 4 июл, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Вивальди. Моцарт» в Консерватории им. Чайковского обещает стать значимым событием для ценителей классической музыки. В стенах этого величественного зала, известного своей великолепной акустикой и богатой историей, прозвучат шедевры двух великих композиторов — Антонио Вивальди и Вольфганга Амадея Моцарта.

Камерный оркестр «Академия Русской Музыки» под управлением талантливого дирижера Ивана Никифорчина представит публике программу, в которой каждый найдет что-то для себя. Солисты Филипп Руденко (фортепиано) и Анна Савкина (скрипка) добавят вечеру особую атмосферу, благодаря своему мастерству и выразительности исполнения.

В первой части концерта прозвучат знаменитые «Времена года» Вивальди — цикл концертов для скрипки с оркестром, который по праву считается одним из самых ярких произведений эпохи барокко. Во второй части слушателей ждет встреча с творениями Моцарта: Концерт № 23 для фортепиано с оркестром ля мажор, К. 488, а также Симфония № 40 соль минор, K.550 — произведения, наполненные глубокой эмоциональностью и гармонией.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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5
сб, 19:00
июля

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13
вс, 19:00
июля

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8
пн, 19:00
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