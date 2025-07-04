Время брони - 30 минут.
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
Концерт «Вивальди. Моцарт» в Консерватории им. Чайковского обещает стать значимым событием для ценителей классической музыки. В стенах этого величественного зала, известного своей великолепной акустикой и богатой историей, прозвучат шедевры двух великих композиторов — Антонио Вивальди и Вольфганга Амадея Моцарта.
Камерный оркестр «Академия Русской Музыки» под управлением талантливого дирижера Ивана Никифорчина представит публике программу, в которой каждый найдет что-то для себя. Солисты Филипп Руденко (фортепиано) и Анна Савкина (скрипка) добавят вечеру особую атмосферу, благодаря своему мастерству и выразительности исполнения.
В первой части концерта прозвучат знаменитые «Времена года» Вивальди — цикл концертов для скрипки с оркестром, который по праву считается одним из самых ярких произведений эпохи барокко. Во второй части слушателей ждет встреча с творениями Моцарта: Концерт № 23 для фортепиано с оркестром ля мажор, К. 488, а также Симфония № 40 соль минор, K.550 — произведения, наполненные глубокой эмоциональностью и гармонией.
Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в исполнении выдающихся артистов. Купить билеты на нашем сайте — это простой способ обеспечить себе место на этом незабываемом концерте. Спешите купить билеты на нашем сайте и окунуться в мир классической музыки!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал