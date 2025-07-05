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Билеты на X фестиваль «Летний вальс». Оркестр ВМФ в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
5 июл. 14:00
сб, 5 июл, 14:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Приглашаем вас на X фестиваль «Летний вальс», который пройдет в стенах легендарной Консерватории имени Чайковского. Это уникальная возможность насладиться выступлением Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота России имени Н.А. Римского-Корсакова под руководством талантливого дирижера Валентина Лященко. 

Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, известна своей великолепной акустикой и богатой историей, делая каждое мероприятие здесь поистине незабываемым. В рамках фестиваля «Летний вальс» вы сможете погрузиться в атмосферу музыкального искусства, где духовые, симфонические и джазовые оркестры создадут неповторимую гармонию звуков.

Фестиваль обещает стать настоящим праздником для всех ценителей музыки. Вы сможете услышать как классические произведения, так и современные композиции в исполнении одного из лучших оркестров страны. Этот вечер станет отличной возможностью для культурного отдыха с семьей или друзьями.

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Для вашего удобства мы предлагаем возможность купить билеты на нашем сайте с простым и быстрым оформлением заказа. Посетите X фестиваль «Летний вальс» и позвольте музыке наполнить ваше сердце радостью и вдохновением!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

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Консерватория им. Чайковского, Малый зал