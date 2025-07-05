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О мероприятии
Приглашаем вас на X фестиваль «Летний вальс», который пройдет в стенах легендарной Консерватории имени Чайковского. Это уникальная возможность насладиться выступлением Центрального концертного образцового оркестра Военно-морского флота России имени Н.А. Римского-Корсакова под руководством талантливого дирижера Валентина Лященко.
Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, известна своей великолепной акустикой и богатой историей, делая каждое мероприятие здесь поистине незабываемым. В рамках фестиваля «Летний вальс» вы сможете погрузиться в атмосферу музыкального искусства, где духовые, симфонические и джазовые оркестры создадут неповторимую гармонию звуков.
Фестиваль обещает стать настоящим праздником для всех ценителей музыки. Вы сможете услышать как классические произведения, так и современные композиции в исполнении одного из лучших оркестров страны. Этот вечер станет отличной возможностью для культурного отдыха с семьей или друзьями.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал