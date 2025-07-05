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О мероприятии
Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки в стенах Московской консерватории имени П. И. Чайковского, где состоится концерт талантливой меццо-сопрано Дарьи Гудыма. В сопровождении опытного пианиста Анны Рудаковой, под руководством профессора П.С. Глубокого, Дарья исполнит произведения великих композиторов: Гектора Берлиоза, Камиля Сен-Санса, Клода Дебюсси, Александра Бородина, Модеста Мусоргского, Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.
В программе вечера прозвучат арии и романсы, которые позволят зрителям погрузиться в мир глубоких эмоций и музыкальных переживаний. Исполнение Дарьи Гудыма обещает стать ярким событием для всех ценителей вокального искусства.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня. Позаботьтесь о своем досуге заранее и подарите себе и своим близким вечер высокого искусства.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал