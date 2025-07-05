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О мероприятии
Дата и место
5 июля 2025 года
Концертный зал Московской консерватории им. П.И. Чайковского
Большая Никитская ул., 13/6
О концерте и площадке
5 июля в Москве пройдет сольный концерт пианистки Валентины Риневич. Гости смогут насладиться музыкой разных эпох и стилей, от классики до современности.
Валентина Риневич — выдающийся музыкант, чье творчество известно по всему миру. С 1976 года она активно гастролирует, выступая с сольными программами и в составе коллективов. В ее репертуаре — произведения великих композиторов, современные обработки и оригинальные сочинения.
Концерт в Московской консерватории — это шанс погрузиться в мир прекрасной музыки в одном из самых красивых залов столицы. Звучание пианино здесь приобретает особую глубину и выразительность.
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Цена билетов зависит от ряда факторов, включая расположение места в зале. Для уточнения стоимости и выбора подходящего места посетите наш сайт.
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Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
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Консерватория им. Чайковского, Большой зал
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