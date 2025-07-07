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О мероприятии
Дата и место проведения
7 июля в Москве пройдет концерт, посвященный творчеству Людвига ван Бетховена.
Про концерт и площадку
Государственный академический Большой симфонический оркестр им. П. И. Чайковского, под управлением Дениса Лотоева, исполнит Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Солистом выступит Алексей Мельников, известный своим ярким стилем и мастерством. В программе также прозвучит Симфония № 5, одно из самых значимых произведений мировой классической музыки.
Концерт пройдет в Концертном зале им. П. И. Чайковского по адресу: Большая Никитская ул., 13/6. Этот зал славится своей акустикой и историей.
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