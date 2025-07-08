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Билеты на концерт Хао Кай в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
8 июл. 19:00
вт, 8 июл, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Насладитесь незабываемым вечером классической музыки в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского, где состоится концерт талантливого скрипача Хао Кая. Этот молодой музыкант, уже завоевавший признание как ассистент-стажёр Московской консерватории под руководством профессора А.А. Кошванца, готов поразить вас своим мастерством и глубиной исполнения.

Концерт пройдет в зале Консерватории, который славится своей уникальной акустикой и исторической атмосферой. Это место, где звучали произведения великих композиторов и выступали выдающиеся музыканты со всего мира, станет идеальной площадкой для восхитительного выступления Хао Кая.

В программе вечера — шедевры мировой классики. Вы услышите первую часть Концерта для скрипки с оркестром ре мажор Иоганнеса Брамса, сочинение, которое захватывает своей эмоциональной глубиной и виртуозностью. Также в исполнении Хао Кая прозвучит Соната № 2 для скрипки и фортепиано ре мажор Сергея Прокофьева, известная своими яркими мелодиями и экспрессивностью.

На фортепиано Хао Кая будет сопровождать талантливая Юлия Ковалёва, чья игра добавит особую гармонию этому музыкальному вечеру. Вместе они создадут атмосферу настоящего волшебства, погружая слушателей в мир звуковых красок и эмоций.

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Ближайшие мероприятия

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ср, 00:00
декабря

Сертификат

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

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