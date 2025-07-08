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О мероприятии
Насладитесь незабываемым вечером классической музыки в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского, где состоится концерт талантливого скрипача Хао Кая. Этот молодой музыкант, уже завоевавший признание как ассистент-стажёр Московской консерватории под руководством профессора А.А. Кошванца, готов поразить вас своим мастерством и глубиной исполнения.
Концерт пройдет в зале Консерватории, который славится своей уникальной акустикой и исторической атмосферой. Это место, где звучали произведения великих композиторов и выступали выдающиеся музыканты со всего мира, станет идеальной площадкой для восхитительного выступления Хао Кая.
В программе вечера — шедевры мировой классики. Вы услышите первую часть Концерта для скрипки с оркестром ре мажор Иоганнеса Брамса, сочинение, которое захватывает своей эмоциональной глубиной и виртуозностью. Также в исполнении Хао Кая прозвучит Соната № 2 для скрипки и фортепиано ре мажор Сергея Прокофьева, известная своими яркими мелодиями и экспрессивностью.
На фортепиано Хао Кая будет сопровождать талантливая Юлия Ковалёва, чья игра добавит особую гармонию этому музыкальному вечеру. Вместе они создадут атмосферу настоящего волшебства, погружая слушателей в мир звуковых красок и эмоций.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал