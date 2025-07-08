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Билеты на концерт «Магия Музыки, Магия Слова» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
8 июл. 19:00
вт, 8 июл, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Погрузитесь в мир звуков и слов на концерте «Магия Музыки, Магия Слова», который состоится в легендарной Консерватории им. Чайковского. Это не просто концерт, это настоящий симбиоз музыки и театра, где каждый звук и каждое слово обретает новое значение. На одной из самых престижных сцен Москвы выступят солисты Антон Якушев (скрипка) и Федор Строганов (орган), чьи виртуозные исполнения завораживают и оставляют неизгладимое впечатление.

Консерватория им. Чайковского — это не просто место, это храм музыки, где стены пропитаны историей великих исполнений. Здесь каждый уголок дышит творчеством, а акустика зала позволяет насладиться каждым нюансом звучания.

В этот вечер к музыкальному ансамблю «4'33''» присоединятся выдающиеся актёры: Сергей Чонишвили, Даниил Страхов и Сергей Шнырев. Их мастерство перевоплощения оживит литературные произведения, создавая уникальную атмосферу взаимодействия слова и музыки. Взаимодействие актерской игры с живой музыкой обещает стать настоящим откровением для зрителей.

Не упустите возможность стать частью этого волшебного события! Купить билеты на нашем сайте — значит обеспечить себе место на одном из самых ожидаемых мероприятий сезона. Почувствуйте магию искусства в сердце Москвы.

Концерт «Магия Музыки, Магия Слова» — это идеальная возможность отвлечься от повседневности и погрузиться в мир высоких эмоций и эстетического наслаждения. Откройте для себя новые грани музыки и театра, которые оставят след в вашей душе. Купить билеты на нашем сайте легко и удобно — не упустите шанс прикоснуться к прекрасному!

Приходите в Консерваторию им. Чайковского и станьте свидетелем того, как музыка и слово соединяются воедино, создавая незабываемую магию искусства.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал