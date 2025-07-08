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О мероприятии
Погрузитесь в мир звуков и слов на концерте «Магия Музыки, Магия Слова», который состоится в легендарной Консерватории им. Чайковского. Это не просто концерт, это настоящий симбиоз музыки и театра, где каждый звук и каждое слово обретает новое значение. На одной из самых престижных сцен Москвы выступят солисты Антон Якушев (скрипка) и Федор Строганов (орган), чьи виртуозные исполнения завораживают и оставляют неизгладимое впечатление.
Консерватория им. Чайковского — это не просто место, это храм музыки, где стены пропитаны историей великих исполнений. Здесь каждый уголок дышит творчеством, а акустика зала позволяет насладиться каждым нюансом звучания.
В этот вечер к музыкальному ансамблю «4'33''» присоединятся выдающиеся актёры: Сергей Чонишвили, Даниил Страхов и Сергей Шнырев. Их мастерство перевоплощения оживит литературные произведения, создавая уникальную атмосферу взаимодействия слова и музыки. Взаимодействие актерской игры с живой музыкой обещает стать настоящим откровением для зрителей.
Не упустите возможность стать частью этого волшебного события! Купить билеты на нашем сайте — значит обеспечить себе место на одном из самых ожидаемых мероприятий сезона. Почувствуйте магию искусства в сердце Москвы.
Концерт «Магия Музыки, Магия Слова» — это идеальная возможность отвлечься от повседневности и погрузиться в мир высоких эмоций и эстетического наслаждения. Откройте для себя новые грани музыки и театра, которые оставят след в вашей душе. Купить билеты на нашем сайте легко и удобно — не упустите шанс прикоснуться к прекрасному!
Приходите в Консерваторию им. Чайковского и станьте свидетелем того, как музыка и слово соединяются воедино, создавая незабываемую магию искусства.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал