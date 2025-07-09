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О мероприятии
Насладитесь незабываемым вечером классической музыки в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского. Концерт «Рахманинов. Бородин. Чайковский» обещает стать настоящим праздником для всех любителей симфонической музыки. На сцене выступит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под руководством талантливого дирижера Фёдора Безносикова. В роли солиста — виртуозный пианист Алексей Мельников, чья игра завораживает и вдохновляет.
В программе вечера прозвучат шедевры русской классической музыки, которые никого не оставят равнодушным. Начнем с величественного Концерта № 3 для фортепиано с оркестром ре минор Сергея Рахманинова — произведения, известного своей сложностью и эмоциональной глубиной. Далее нас ждет погружение в мир загадочных восточных мотивов с помощью «Половецких плясок» из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина.
Не обойдется вечер и без яркого выступления Николая Римского-Корсакова: его знаменитый «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане» поразит своей динамикой и виртуозностью исполнения. Завершит концерт программа из балета «Щелкунчик» Петра Чайковского — «Русский танец», Адажио и чарующий «Вальс цветов», которые перенесут вас в сказочный мир волшебства и красоты.
Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, славится своей историей и уникальной акустикой, которая делает каждое выступление здесь особенным событием. Не упустите возможность купить билеты на нашем сайте и стать частью этого музыкального торжества. Погрузитесь в атмосферу искусства и насладитесь великолепием живого исполнения, купив билеты на нашем сайте уже сегодня!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал