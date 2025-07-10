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О мероприятии
Погрузитесь в мир классической музыки на концерте «Равель. Лист. Вагнер» в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского. Это событие обещает стать настоящим праздником для меломанов, ведь на сцене выступит Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» под управлением талантливого дирижера Антона Шабурова. Особую атмосферу вечеру придаст виртуозная игра солиста Константина Хачикяна на фортепиано.
Программа концерта насыщена шедеврами мировой классики. Вы услышите величественную Венгерскую рапсодию № 2 Ференца Листа в оркестровой транскрипции К. Мюллера, которая перенесет вас в атмосферу венгерских народных танцев и мелодий. Рихард Вагнер оживет в исполнении оркестра через вступления к операм «Тангейзер» и «Лоэнгрин», а также через знаменитый «Полет валькирий», который захватывает дух своей мощью и драматизмом.
Не менее впечатляющим станет исполнение произведений Мориса Равеля. Его Концерт № 1 для фортепиано с оркестром соль мажор, М 83, очарует вас своей изысканной гармонией и виртуозностью, а знаменитое «Болеро» погрузит в гипнотический ритм, заставляя забыть о времени.
Консерватория им. Чайковского — это не просто концертный зал, а место, где рождаются музыкальные легенды. Ее великолепная акустика и историческая атмосфера создают идеальные условия для наслаждения классической музыкой.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
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