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О мероприятии
Погрузитесь в мир классической музыки на концерте «Григ. Чайковский», который пройдет в легендарной Консерватории им. Чайковского. Это событие обещает стать настоящим праздником для ценителей музыкального искусства, ведь на сцене выступит Академический симфонический оркестр Московской филармонии под управлением талантливого дирижера Антона Шабурова. Солистом вечера станет виртуозный пианист Александр Ключко, чье исполнение произведений Грига и Чайковского никого не оставит равнодушным.
Концертная программа начнется с чарующих произведений Эдварда Грига, которые включают знаменитые «Утро», «Песню Сольвейг» и «В пещере горного короля» из музыки к пьесе Генрика Ибсена «Пер Гюнт». Эти композиции перенесут вас в атмосферу норвежских легенд и сказок, наполнив вечер магией северных мотивов.
Следом за этим прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром ля минор, соч. 16, где Александр Ключко продемонстрирует свое мастерство и тонкое понимание музыкальной ткани Грига.
Во второй части вечера прозвучат шедевры Петра Ильича Чайковского. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор, соч. 75, позволит насладиться гармонией и экспрессией великого композитора. Завершится концерт сюитой из музыки балета «Спящая красавица», а также яркими номерами из опер «Воевода» и «Опричник».
Консерватория им. Чайковского — это не просто концертная площадка, а место с богатой историей и уникальной акустикой, где каждый звук обретает особую глубину и силу. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события!
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
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Большой джазовый оркестр Петра Востокова
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