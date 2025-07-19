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О мероприятии
Погрузитесь в мир классической музыки на концерте «Шостакович. Шебалин», который состоится в знаменитой Консерватории им. Чайковского. Это событие обещает стать ярким моментом фестиваля «Донбасский экспресс». На сцене выступит Лундстрем-трио, в состав которого входят выдающиеся музыканты: скрипач Леонид Лундстрем, виолончелист Владимир Нор и пианистка Мария Воскресенская.
Концертная программа включает в себя два шедевра камерной музыки. Первым прозвучит Трио № 2 ми минор, соч. 67 Дмитрия Шостаковича — произведение, наполненное глубокой эмоциональностью и драматизмом. Это трио, написанное во время Второй мировой войны, отражает сложные переживания того времени и не оставит равнодушным ни одного слушателя.
Следующим в программе станет Трио ля мажор, соч. 39 Виссариона Шебалина. Это произведение отличается светлым и жизнеутверждающим настроением, что создает интересный контраст с предыдущей композицией. Музыка Шебалина полна мелодичности и гармонии, что делает её настоящим украшением любого концерта.
Консерватория им. Чайковского — это не просто концертный зал, а место с богатой историей и уникальной атмосферой. Здесь царит дух великих композиторов и исполнителей прошлого, что добавляет особую значимость каждому мероприятию.
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