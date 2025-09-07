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Билеты на концерт А. Яшкина, А. Забавникова, Т. Бояриной в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
7 сент. 14:00
вс, 7 сент, 14:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Погрузитесь в мир классической музыки на концерте, который обещает стать настоящим культурным событием. В стенах знаменитой Консерватории имени П. И. Чайковского вас ждёт вечер, наполненный виртуозными выступлениями А. Яшкина, А. Забавникова и Т. Бояриной. Эти талантливые музыканты завоевали признание как в России, так и за её пределами, и готовы поделиться своим мастерством с вами.

Консерватория имени П. И. Чайковского — это не просто здание, это храм музыки с богатой историей и традициями. Здесь создавалась история русской музыкальной культуры, здесь звучали произведения великих композиторов. Зал консерватории славится своей потрясающей акустикой, которая позволит насладиться каждым звуком и нюансом исполнения.

На этом концерте вы услышите произведения, которые заставят ваше сердце биться чаще и подарят незабываемые эмоции. Музыка оживёт в руках мастеров своего дела, а каждый аккорд станет мостиком между прошлым и настоящим.

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Посетите наш сайт, чтобы купить билеты на нашем сайте и открыть для себя новые грани классической музыки вместе с А. Яшкиным, А. Забавниковым и Т. Бояриной в легендарной Консерватории имени П. И. Чайковского. Ощутите всю мощь живого исполнения и насладитесь атмосферой настоящего музыкального чуда!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

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Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал