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О мероприятии
Погрузитесь в мир классической музыки на концерте, который обещает стать настоящим культурным событием. В стенах знаменитой Консерватории имени П. И. Чайковского вас ждёт вечер, наполненный виртуозными выступлениями А. Яшкина, А. Забавникова и Т. Бояриной. Эти талантливые музыканты завоевали признание как в России, так и за её пределами, и готовы поделиться своим мастерством с вами.
Консерватория имени П. И. Чайковского — это не просто здание, это храм музыки с богатой историей и традициями. Здесь создавалась история русской музыкальной культуры, здесь звучали произведения великих композиторов. Зал консерватории славится своей потрясающей акустикой, которая позволит насладиться каждым звуком и нюансом исполнения.
На этом концерте вы услышите произведения, которые заставят ваше сердце биться чаще и подарят незабываемые эмоции. Музыка оживёт в руках мастеров своего дела, а каждый аккорд станет мостиком между прошлым и настоящим.
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Посетите наш сайт, чтобы купить билеты на нашем сайте и открыть для себя новые грани классической музыки вместе с А. Яшкиным, А. Забавниковым и Т. Бояриной в легендарной Консерватории имени П. И. Чайковского. Ощутите всю мощь живого исполнения и насладитесь атмосферой настоящего музыкального чуда!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал