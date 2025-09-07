Время брони - 30 минут.
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
Концерт «Памяти Тамары Колосс» в Консерватории имени П. И. Чайковского обещает стать ярким событием музыкальной осени. Это не просто концерт, а дань уважения великому педагогу, чья жизнь и карьера оставили неизгладимый след в музыкальном мире. Тамара Леонидовна Колосс была не только талантливым преподавателем, но и вдохновляющим наставником для многих поколений музыкантов.
Тамара Леонидовна окончила Центральную музыкальную школу и Московскую консерваторию, став ученицей таких выдающихся педагогов, как Елена Петровна Ховен и Яков Израилевич Зак. Более полувека она посвятила преподаванию в ЦМШ, где с 1985 по 2002 годы возглавляла фортепианный отдел. Её мастер-классы проходили не только в России, но и за рубежом: во Франции, США, Японии, Южной Корее и Германии.
Концерт в Консерватории имени П. И. Чайковского соберёт лучших учеников Тамары Леонидовны — Екатерину Мечетину, Никиту Мндоянца, Евангелия Делизонас и других — которые исполнят произведения классического репертуара. Эти музыканты продолжают традиции своего учителя, сохраняя её стремление к индивидуальности каждого исполнителя.
Консерватория имени П. И. Чайковского — это не только один из старейших музыкальных вузов России, но и уникальная площадка с богатой историей. Зал консерватории известен своей потрясающей акустикой и атмосферой, что делает его идеальным местом для проведения концертов такого уровня.
Не упустите возможность стать частью этого значимого события! Купить билеты на нашем сайте — это ваш шанс прикоснуться к наследию великого педагога через музыку её учеников. Сделайте вечер незабываемым для себя и своих близких — купить билеты на нашем сайте можно уже сегодня!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал