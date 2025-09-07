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Билеты на концерт «Памяти Тамары Колосс» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
7 сент. 19:00
вс, 7 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Памяти Тамары Колосс» в Консерватории имени П. И. Чайковского обещает стать ярким событием музыкальной осени. Это не просто концерт, а дань уважения великому педагогу, чья жизнь и карьера оставили неизгладимый след в музыкальном мире. Тамара Леонидовна Колосс была не только талантливым преподавателем, но и вдохновляющим наставником для многих поколений музыкантов.

Тамара Леонидовна окончила Центральную музыкальную школу и Московскую консерваторию, став ученицей таких выдающихся педагогов, как Елена Петровна Ховен и Яков Израилевич Зак. Более полувека она посвятила преподаванию в ЦМШ, где с 1985 по 2002 годы возглавляла фортепианный отдел. Её мастер-классы проходили не только в России, но и за рубежом: во Франции, США, Японии, Южной Корее и Германии.

Концерт в Консерватории имени П. И. Чайковского соберёт лучших учеников Тамары Леонидовны — Екатерину Мечетину, Никиту Мндоянца, Евангелия Делизонас и других — которые исполнят произведения классического репертуара. Эти музыканты продолжают традиции своего учителя, сохраняя её стремление к индивидуальности каждого исполнителя.

Консерватория имени П. И. Чайковского — это не только один из старейших музыкальных вузов России, но и уникальная площадка с богатой историей. Зал консерватории известен своей потрясающей акустикой и атмосферой, что делает его идеальным местом для проведения концертов такого уровня.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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Рахманинов. Чайковский

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13
вс, 19:00
июля

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пн, 19:00
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