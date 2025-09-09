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О мероприятии
9 сентября в стенах Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского состоится долгожданный концерт талантливого пианиста Ивана Кощеева. Это событие обещает стать одним из ярчайших музыкальных вечеров осени. Иван Кощеев, родившийся в 1994 году в городе Губаха, Пермской области, уже успел завоевать признание как на российской, так и на международной сцене.
Концерт пройдет в одном из самых престижных залов страны — Большом зале консерватории, который славится своей великолепной акустикой и богатой историей. Здесь выступали многие выдающиеся музыканты мира, и каждое мероприятие становится настоящим праздником для ценителей классической музыки.
Иван Кощеев — лауреат множества престижных конкурсов, среди которых Международный конкурс пианистов им. Адилии Алиевой и Аахенский международный конкурс MozArte. Его мастерство исполнения и глубокое понимание музыкального материала неизменно впечатляют публику по всему миру.
Не упустите возможность насладиться виртуозным исполнением произведений классической музыки в исполнении одного из самых перспективных пианистов современности. Купить билеты на нашем сайте — это ваш шанс стать частью этого незабываемого вечера. Не откладывайте покупку билетов на потом, ведь количество мест ограничено.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал