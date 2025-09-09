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Билеты на концерт Ивана Кощеева в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
9 сент. 19:00
вт, 9 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

9 сентября в стенах Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского состоится долгожданный концерт талантливого пианиста Ивана Кощеева. Это событие обещает стать одним из ярчайших музыкальных вечеров осени. Иван Кощеев, родившийся в 1994 году в городе Губаха, Пермской области, уже успел завоевать признание как на российской, так и на международной сцене.

Концерт пройдет в одном из самых престижных залов страны — Большом зале консерватории, который славится своей великолепной акустикой и богатой историей. Здесь выступали многие выдающиеся музыканты мира, и каждое мероприятие становится настоящим праздником для ценителей классической музыки.

Иван Кощеев — лауреат множества престижных конкурсов, среди которых Международный конкурс пианистов им. Адилии Алиевой и Аахенский международный конкурс MozArte. Его мастерство исполнения и глубокое понимание музыкального материала неизменно впечатляют публику по всему миру.

Не упустите возможность насладиться виртуозным исполнением произведений классической музыки в исполнении одного из самых перспективных пианистов современности. Купить билеты на нашем сайте — это ваш шанс стать частью этого незабываемого вечера. Не откладывайте покупку билетов на потом, ведь количество мест ограничено.

Посетите наш сайт, чтобы купить билеты на концерт Ивана Кощеева 9 сентября в Консерватории им. Чайковского и погрузиться в мир высокой музыки вместе с нами.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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13
вс, 19:00
июля

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8
пн, 19:00
сентября

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