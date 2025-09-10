Время брони - 30 минут.
Наши преимущества
Гарантия подлинности
Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.
Удобный выбор мест без доп комиссий
Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.
Безопасная оплата
Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.
О мероприятии
10 сентября в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского состоится концерт камерного оркестра «Светъ». Это мероприятие обещает стать ярким событием для всех ценителей классической музыки. Под управлением талантливого дирижёра Дмитрия Бородина, выпускника класса профессора И.А. Дронова, оркестр представит программу, которая захватит внимание даже самых искушённых слушателей.
Консерватория им. Чайковского — это не просто место проведения концерта, а легендарная площадка, известная своей историей и акустикой. Зал консерватории славится уникальной атмосферой, которая способствует полному погружению в музыкальные произведения. Здесь выступали многие выдающиеся музыканты, и каждый концерт становится частью этой богатой традиции.
Камерный оркестр «Светъ» известен своим мастерством и тонким подходом к исполнению классических произведений. Под руководством Дмитрия Бородина коллектив представит программу, которая позволит насладиться глубиной и красотой звучания камерной музыки.
Не упустите возможность стать частью этого события. Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас. Это позволит вам заранее обеспечить себе место на концерте и избежать лишней суеты в день мероприятия. Спешите купить билеты на нашем сайте, чтобы насладиться великолепным исполнением в одном из лучших залов Москвы.
Посетите концерт камерного оркестра «Светъ» 10 сентября и окунитесь в мир классической музыки в исполнении настоящих мастеров своего дела.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал