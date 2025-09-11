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О мероприятии
11 сентября в стенах Консерватории им. Чайковского состоится концерт «Взгляд в XX век», который обещает стать значимым событием для ценителей классической музыки. На сцене выступят заслуженный артист России Степан Якович (скрипка) и известный пианист Андрей Сикорский (фортепиано). В программе концерта прозвучат произведения выдающихся композиторов XX века, которые откроют перед слушателями богатство и разнообразие музыкальной палитры того времени.
Концерт начнется с исполнения Сонаты № 2 для скрипки и фортепиано ре мажор, соч. 94-bis Сергея Прокофьева. Это произведение отличается яркостью и эмоциональной насыщенностью, что делает его одним из шедевров камерной музыки. Далее слушателей ожидают избранные прелюдии Дмитрия Шостаковича, соч. 34, которые поражают своей глубиной и экспрессией.
Не обойдется вечер и без знаменитого Адажио из балета «Спартак» Арама Хачатуряна — мелодия, которая трогает до глубины души. Молдавская рапсодия Мечислава Вайнберга добавит национального колорита, а завершат программу Романс и Венгерский танец, соч. 6 Сергея Рахманинова — произведения, полные лирики и виртуозности.
Консерватория им. Чайковского — это не только историческое здание с великолепной акустикой, но и место, где сосредоточена культурная жизнь Москвы. Чтобы стать частью этого музыкального праздника и насладиться живым исполнением великих произведений, вы можете купить билеты на нашем сайте. Не упустите возможность прикоснуться к музыкальному наследию XX века — купите билеты на нашем сайте уже сегодня!
Ближайшие мероприятия
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Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал