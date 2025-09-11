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Билеты на концерт С. Яковича, А. Сикорского «Взгляд в XX век» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
11 сент. 19:00
чт, 11 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

11 сентября в стенах Консерватории им. Чайковского состоится концерт «Взгляд в XX век», который обещает стать значимым событием для ценителей классической музыки. На сцене выступят заслуженный артист России Степан Якович (скрипка) и известный пианист Андрей Сикорский (фортепиано). В программе концерта прозвучат произведения выдающихся композиторов XX века, которые откроют перед слушателями богатство и разнообразие музыкальной палитры того времени.

Концерт начнется с исполнения Сонаты № 2 для скрипки и фортепиано ре мажор, соч. 94-bis Сергея Прокофьева. Это произведение отличается яркостью и эмоциональной насыщенностью, что делает его одним из шедевров камерной музыки. Далее слушателей ожидают избранные прелюдии Дмитрия Шостаковича, соч. 34, которые поражают своей глубиной и экспрессией.

Не обойдется вечер и без знаменитого Адажио из балета «Спартак» Арама Хачатуряна — мелодия, которая трогает до глубины души. Молдавская рапсодия Мечислава Вайнберга добавит национального колорита, а завершат программу Романс и Венгерский танец, соч. 6 Сергея Рахманинова — произведения, полные лирики и виртуозности.

Консерватория им. Чайковского — это не только историческое здание с великолепной акустикой, но и место, где сосредоточена культурная жизнь Москвы. Чтобы стать частью этого музыкального праздника и насладиться живым исполнением великих произведений, вы можете купить билеты на нашем сайте. Не упустите возможность прикоснуться к музыкальному наследию XX века — купите билеты на нашем сайте уже сегодня!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

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пн, 19:00
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