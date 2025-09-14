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О мероприятии
Обратите внимание, возможна смена актёрского состава.
Актёрский состав: Денис Несолёный, Дарья Пантелеева/Оксана Сидорчик.
В Консерватории им. Чайковского состоится кукольный спектакль «Привет, Карлсон!». Этот спектакль — настоящее погружение в мир детства, где оживают любимые герои книги Астрид Линдгрен. Зрители смогут вновь встретиться с озорным Карлсоном и его другом Малышом, которые вместе переживают увлекательные приключения.
Консерватория им. Чайковского — это не только место для музыкальных концертов, но и площадка для театральных постановок. Зал, известный своей великолепной акустикой и уютной атмосферой, создаст идеальные условия для восприятия кукольного спектакля. Здесь каждый зритель сможет почувствовать себя частью волшебного мира, где возможно всё.
Спектакль «Привет, Карлсон!» подарит детям и взрослым радость и заряд положительных эмоций. История о дружбе и мечтах напоминает нам о важности веры в чудеса. Карлсон с его неугомонной фантазией и добрым сердцем обязательно оставит след в сердцах зрителей.
Не упустите возможность подарить себе и своим близким незабываемый вечер! Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас. Это отличный способ провести время всей семьёй и порадовать детей увлекательным спектаклем.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал