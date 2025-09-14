Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

Билеты на кукольный спектакль «Привет, Карлсон!» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКукольный театр3+
14 сент. 11:00
вс, 14 сент, 11:00Заполнить заявкувс, 14 сент, 13:00Заполнить заявку

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

Наши преимущества

Гарантия подлинности

Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.

Удобный выбор мест без доп комиссий

Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.

Безопасная оплата

Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.

О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Обратите внимание, возможна смена актёрского состава.

Актёрский состав: Денис Несолёный, Дарья Пантелеева/Оксана Сидорчик.

В Консерватории им. Чайковского состоится кукольный спектакль «Привет, Карлсон!». Этот спектакль — настоящее погружение в мир детства, где оживают любимые герои книги Астрид Линдгрен. Зрители смогут вновь встретиться с озорным Карлсоном и его другом Малышом, которые вместе переживают увлекательные приключения.

Консерватория им. Чайковского — это не только место для музыкальных концертов, но и площадка для театральных постановок. Зал, известный своей великолепной акустикой и уютной атмосферой, создаст идеальные условия для восприятия кукольного спектакля. Здесь каждый зритель сможет почувствовать себя частью волшебного мира, где возможно всё.

Спектакль «Привет, Карлсон!» подарит детям и взрослым радость и заряд положительных эмоций. История о дружбе и мечтах напоминает нам о важности веры в чудеса. Карлсон с его неугомонной фантазией и добрым сердцем обязательно оставит след в сердцах зрителей.

Не упустите возможность подарить себе и своим близким незабываемый вечер! Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас. Это отличный способ провести время всей семьёй и порадовать детей увлекательным спектаклем.

Поторопитесь купить билеты на нашем сайте, чтобы не пропустить это замечательное событие. Спектакль обещает стать ярким событием осени и подарить всем присутствующим массу положительных эмоций.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал