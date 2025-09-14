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Билеты на концерт «Посвящение Морису Равелю» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
14 сент. 19:00
вс, 14 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Посвящение Морису Равелю» в Консерватории им. Чайковского станет настоящим событием в мире классической музыки. Посвященный 150-летию со дня рождения великого французского композитора, этот вечер соберет на сцене выдающихся исполнителей и представит шедевры Равеля в новом свете.

Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, известна своей богатой историей и великолепной акустикой. Этот концертный зал уже давно стал местом притяжения для любителей музыки и профессионалов. Именно здесь вы сможете насладиться выступлением Заслуженной артистки России Ирины Донской-Тищенко (арфа) из Санкт-Петербурга и сопрано Марины Карпеченко. В концерте также примут участие талантливые пианисты Михаил Турпанов, Павел Домбровский, Мария Паршина, Элина Качалова и София Гончарова. Ансамбль солистов под управлением Заслуженного артиста России Олега Худякова обещает создать незабываемую атмосферу.

Программа вечера включает знаковые произведения Равеля: от «Вокализ-этюда в форме хабанеры» до изысканных «Благородных и сентиментальных вальсов». Особое внимание будет уделено переложениям для различных инструментов, что позволит по-новому оценить гениальность композитора.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас, чтобы занять лучшие места и насладиться великолепием музыки Равеля в исполнении мастеров своего дела. Поспешите купить билеты на нашем сайте и окунитесь в мир изысканной классики!

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

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8
пн, 19:00
сентября

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