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О мероприятии
Концерт «Посвящение Морису Равелю» в Консерватории им. Чайковского станет настоящим событием в мире классической музыки. Посвященный 150-летию со дня рождения великого французского композитора, этот вечер соберет на сцене выдающихся исполнителей и представит шедевры Равеля в новом свете.
Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, известна своей богатой историей и великолепной акустикой. Этот концертный зал уже давно стал местом притяжения для любителей музыки и профессионалов. Именно здесь вы сможете насладиться выступлением Заслуженной артистки России Ирины Донской-Тищенко (арфа) из Санкт-Петербурга и сопрано Марины Карпеченко. В концерте также примут участие талантливые пианисты Михаил Турпанов, Павел Домбровский, Мария Паршина, Элина Качалова и София Гончарова. Ансамбль солистов под управлением Заслуженного артиста России Олега Худякова обещает создать незабываемую атмосферу.
Программа вечера включает знаковые произведения Равеля: от «Вокализ-этюда в форме хабанеры» до изысканных «Благородных и сентиментальных вальсов». Особое внимание будет уделено переложениям для различных инструментов, что позволит по-новому оценить гениальность композитора.
Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Купить билеты на нашем сайте можно уже сейчас, чтобы занять лучшие места и насладиться великолепием музыки Равеля в исполнении мастеров своего дела. Поспешите купить билеты на нашем сайте и окунитесь в мир изысканной классики!
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал