Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

Билеты на концерт «Посвящение Юрию Слесареву» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
15 сент. 19:00
пн, 15 сент, 19:00Заполнить заявку

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

Наши преимущества

Гарантия подлинности

Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.

Удобный выбор мест без доп комиссий

Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.

Безопасная оплата

Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.

О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Посвящение Юрию Слесареву» в Консерватории им. Чайковского — это уникальная возможность прикоснуться к музыкальному наследию выдающегося советского и российского пианиста Юрия Степановича Слесарева. Мероприятие, посвященное светлой памяти мастера, пройдет в стенах одного из самых престижных музыкальных учреждений России — Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.

Консерватория им. Чайковского известна своей богатой историей и великолепной акустикой, которая позволяет зрителям наслаждаться каждым звуком произведений великих композиторов. В этот вечер на сцене выступят ученики и последователи Юрия Слесарева: Виктория Слесарева, Ольга Приз, Патрис Ларе, Иван Шмарыгин и другие талантливые пианисты.

Программа концерта включает произведения таких мастеров, как Жан-Филипп Рамо, Йозеф Гайдн, Людвиг ван Бетховен, Фредерик Шопен, Иоганнес Брамс и других композиторов. Особое внимание уделено творчеству современных авторов, включая произведения Ивана Шмарыгина.

Чтобы стать частью этого музыкального события и насладиться виртуозным исполнением шедевров классической музыки, вы можете купить билеты на нашем сайте. Не упустите шанс окунуться в атмосферу высокого искусства и почтить память великого музыканта.

Посетите наш сайт, чтобы купить билеты на нашем сайте и обеспечить себе место на этом незабываемом концерте в Консерватории им. Чайковского.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал