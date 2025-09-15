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О мероприятии
Концерт «Посвящение Юрию Слесареву» в Консерватории им. Чайковского — это уникальная возможность прикоснуться к музыкальному наследию выдающегося советского и российского пианиста Юрия Степановича Слесарева. Мероприятие, посвященное светлой памяти мастера, пройдет в стенах одного из самых престижных музыкальных учреждений России — Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского.
Консерватория им. Чайковского известна своей богатой историей и великолепной акустикой, которая позволяет зрителям наслаждаться каждым звуком произведений великих композиторов. В этот вечер на сцене выступят ученики и последователи Юрия Слесарева: Виктория Слесарева, Ольга Приз, Патрис Ларе, Иван Шмарыгин и другие талантливые пианисты.
Программа концерта включает произведения таких мастеров, как Жан-Филипп Рамо, Йозеф Гайдн, Людвиг ван Бетховен, Фредерик Шопен, Иоганнес Брамс и других композиторов. Особое внимание уделено творчеству современных авторов, включая произведения Ивана Шмарыгина.
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Ближайшие мероприятия
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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
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Консерватория им. Чайковского, Малый зал