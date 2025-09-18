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О мероприятии
Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского, где состоится концерт оркестра «Академия Русской Музыки». Это уникальная возможность насладиться шедеврами русской музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов.
В программе вечера прозвучат два великих произведения: Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Симфония № 5 Петра Ильича Чайковского. За дирижерским пультом будет стоять талантливый Иван Никифорчин, а партию фортепиано исполнит молодой виртуоз Иван Бессонов.
Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, славится своей богатой историей и великолепной акустикой, что делает её идеальным местом для проведения подобных мероприятий. Зал консерватории не раз принимал у себя мировых звезд классической музыки и продолжает привлекать любителей высокого искусства.
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Посетив концерт оркестра «Академия Русской Музыки», вы погрузитесь в атмосферу гармонии и вдохновения. Не откладывайте покупку билетов на нашем сайте, чтобы гарантировать себе место на этом замечательном концерте.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал