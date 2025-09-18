Консерватория
+7 (499) 460-57-72

Билеты и бронирование

Корзина

Билеты на концерт оркестра «Академия Русской Музыки» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
18 сент. 19:00
чт, 18 сент, 19:00Заполнить заявку

Рисуем схему...

Время брони - 30 минут.

Наши преимущества

Гарантия подлинности

Все билеты проходят проверку на подлинность и отсутствие дубликатов перед их появлением на нашем сайте. Благодаря нашему сервису, вы можете быть уверены в безопасности ваших средств.

Удобный выбор мест без доп комиссий

Уникальный виджет схем залов позволяет покупать и продавать билеты по категориям, рядам и местам, делая процесс максимально удобным. Мы не взимаем дополнительных комиссий, вы платите только указанную цену.

Безопасная оплата

Онлайн-оплата осуществляется посредствам проверенного, безопасного платёжного банковского шлюза, что гарантирует защиту ваших личных данных с использованием передовых криптографических протоколов.

О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Приглашаем вас на незабываемый вечер классической музыки в стенах легендарной Консерватории им. Чайковского, где состоится концерт оркестра «Академия Русской Музыки». Это уникальная возможность насладиться шедеврами русской музыкальной культуры в исполнении выдающихся музыкантов. 

В программе вечера прозвучат два великих произведения: Концерт № 2 для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова и Симфония № 5 Петра Ильича Чайковского. За дирижерским пультом будет стоять талантливый Иван Никифорчин, а партию фортепиано исполнит молодой виртуоз Иван Бессонов.

Консерватория им. Чайковского, расположенная в самом сердце Москвы, славится своей богатой историей и великолепной акустикой, что делает её идеальным местом для проведения подобных мероприятий. Зал консерватории не раз принимал у себя мировых звезд классической музыки и продолжает привлекать любителей высокого искусства.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события. Купить билеты на нашем сайте — это просто и удобно. Выберите лучшие места и подготовьтесь к вечеру, который подарит вам истинное наслаждение от музыки.

Посетив концерт оркестра «Академия Русской Музыки», вы погрузитесь в атмосферу гармонии и вдохновения. Не откладывайте покупку билетов на нашем сайте, чтобы гарантировать себе место на этом замечательном концерте.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

Оркестр

Рахманинов. Чайковский

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

8
пн, 19:00
сентября

Классика

Памяти А.Н. Селезнева

Консерватория им. Чайковского, Малый зал