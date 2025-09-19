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Билеты на концерт «К 100-летию Бориса Землянского» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
19 сент. 19:00
пт, 19 сент, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт классической музыки «К 100-летию Бориса Землянского» станет значимым событием в культурной жизни Москвы. Мероприятие пройдет в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского, которая славится своей богатой историей и уникальной атмосферой. Это место является одним из главных центров музыкальной культуры России, и его сцена видела выступления многих выдающихся исполнителей.

Концерт посвящен столетию со дня рождения выдающегося музыканта и педагога Бориса Землянского, чье творчество оставило неизгладимый след в истории отечественной музыки. Программа вечера обещает быть насыщенной и интересной, включая произведения, которые отражают многогранный талант Землянского.

Посетители концерта смогут насладиться виртуозным исполнением классических произведений, которые прозвучат в исполнении известных музыкантов и коллективов. Этот вечер станет отличной возможностью погрузиться в мир высокой музыки и отдать дань уважения великому маэстро.

Для тех, кто хочет стать частью этого события, мы предлагаем удобную возможность купить билеты на нашем сайте.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

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Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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вс, 19:00
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пн, 19:00
сентября

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