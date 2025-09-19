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О мероприятии
Концерт классической музыки «К 100-летию Бориса Землянского» станет значимым событием в культурной жизни Москвы. Мероприятие пройдет в стенах знаменитой Консерватории им. Чайковского, которая славится своей богатой историей и уникальной атмосферой. Это место является одним из главных центров музыкальной культуры России, и его сцена видела выступления многих выдающихся исполнителей.
Концерт посвящен столетию со дня рождения выдающегося музыканта и педагога Бориса Землянского, чье творчество оставило неизгладимый след в истории отечественной музыки. Программа вечера обещает быть насыщенной и интересной, включая произведения, которые отражают многогранный талант Землянского.
Посетители концерта смогут насладиться виртуозным исполнением классических произведений, которые прозвучат в исполнении известных музыкантов и коллективов. Этот вечер станет отличной возможностью погрузиться в мир высокой музыки и отдать дань уважения великому маэстро.
Для тех, кто хочет стать частью этого события, мы предлагаем удобную возможность купить билеты на нашем сайте.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал