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О мероприятии
Приглашаем вас посетить концерт «Всё ли вы знаете об альте?» в знаменитой Консерватории им. Чайковского. Это мероприятие является частью абонемента № 33 под названием «В стране музыкальных инструментов». Концерт станет ярким событием для всех любителей музыки, открывая новые грани звучания альта.
Консерватория им. Чайковского, расположенная в сердце Москвы, известна своей великолепной акустикой и богатой историей. Это идеальное место для наслаждения живой музыкой в исполнении талантливых артистов. На концерте прозвучат произведения классических и современных композиторов, которые позволят вам оценить всю глубину и выразительность альта.
Чтобы стать частью этого музыкального вечера, вы можете купить билеты на нашем сайте. Это удобный способ обеспечить себе место на одном из самых ожидаемых концертов сезона. Не упустите возможность услышать инструмент, который часто остается в тени, но обладает уникальным тембром и характером.
Концерт «Всё ли вы знаете об альте?» - это шанс расширить свои музыкальные горизонты и насладиться искусством в исполнении мастеров сцены. Забронируйте свои места заранее: купить билеты на нашем сайте можно в любое время, что позволит вам спланировать визит без суеты.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал