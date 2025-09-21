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О мероприятии
Концерт кафедры специального фортепиано в Консерватории им. Чайковского — это событие, которое привлекает внимание любителей классической музыки и почитателей фортепианного искусства. Это уникальная возможность насладиться виртуозным исполнением произведений великих композиторов в исполнении талантливых студентов и преподавателей кафедры.
Мероприятие пройдет в одном из самых престижных музыкальных учреждений мира — Консерватории им. П.И. Чайковского, которая славится своими традициями и высоким уровнем музыкального образования. Зал консерватории обладает великолепной акустикой, что позволяет слушателям полностью погрузиться в атмосферу живой музыки и ощутить каждую ноту.
На концерте прозвучат произведения классиков мировой музыки, а также современные композиции, что позволит зрителям насладиться разнообразием музыкальных стилей и направлений. Исполнители продемонстрируют высокий уровень мастерства и технической подготовки, что делает каждый концерт кафедры специального фортепиано особенным событием.
Чтобы стать частью этого музыкального праздника, рекомендуем купить билеты на нашем сайте заранее.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал