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Билеты на концерт кафедры специального фортепиано в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
21 сент. 14:00
вс, 21 сент, 14:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт кафедры специального фортепиано в Консерватории им. Чайковского — это событие, которое привлекает внимание любителей классической музыки и почитателей фортепианного искусства. Это уникальная возможность насладиться виртуозным исполнением произведений великих композиторов в исполнении талантливых студентов и преподавателей кафедры.

Мероприятие пройдет в одном из самых престижных музыкальных учреждений мира — Консерватории им. П.И. Чайковского, которая славится своими традициями и высоким уровнем музыкального образования. Зал консерватории обладает великолепной акустикой, что позволяет слушателям полностью погрузиться в атмосферу живой музыки и ощутить каждую ноту.

На концерте прозвучат произведения классиков мировой музыки, а также современные композиции, что позволит зрителям насладиться разнообразием музыкальных стилей и направлений. Исполнители продемонстрируют высокий уровень мастерства и технической подготовки, что делает каждый концерт кафедры специального фортепиано особенным событием.

Чтобы стать частью этого музыкального праздника, рекомендуем купить билеты на нашем сайте заранее.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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вс, 19:00
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пн, 19:00
сентября

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