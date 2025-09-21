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Билеты на концерт «К 95-летию Виссариона Шебалина» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
21 сент. 19:00
вс, 21 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «К 95-летию Виссариона Шебалина» в Консерватории им. Чайковского — это значимое событие в мире классической музыки, посвященное выдающемуся композитору, чье творчество оставило неизгладимый след в истории музыкального искусства. Мероприятие пройдет в стенах одного из самых престижных музыкальных учреждений России — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Этот концертный зал известен своей великолепной акустикой и богатой историей, что делает его идеальным местом для проведения таких памятных событий.

В программе концерта прозвучат произведения Виссариона Яковлевича Шебалина, которые позволят слушателям проникнуться глубиной и многогранностью его музыкального наследия. Исполнители — талантливые музыканты, способные передать всю палитру эмоций, заложенных композитором в свои произведения.

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