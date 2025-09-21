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О мероприятии
Концерт «К 95-летию Виссариона Шебалина» в Консерватории им. Чайковского — это значимое событие в мире классической музыки, посвященное выдающемуся композитору, чье творчество оставило неизгладимый след в истории музыкального искусства. Мероприятие пройдет в стенах одного из самых престижных музыкальных учреждений России — Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Этот концертный зал известен своей великолепной акустикой и богатой историей, что делает его идеальным местом для проведения таких памятных событий.
В программе концерта прозвучат произведения Виссариона Яковлевича Шебалина, которые позволят слушателям проникнуться глубиной и многогранностью его музыкального наследия. Исполнители — талантливые музыканты, способные передать всю палитру эмоций, заложенных композитором в свои произведения.
Для того чтобы стать частью этого уникального события, вы можете купить билеты на нашем сайте.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал