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О мероприятии
Концерт «Памяти Владимира Шиша» в Консерватории им. Чайковского — это уникальная возможность отдать дань уважения великому музыканту и педагогу, оставившему неизгладимый след в музыкальной культуре. Владимир Степанович Шиш был одним из ведущих исполнителей на валторне, чье мастерство восхищало слушателей и вдохновляло молодых музыкантов.
Мероприятие пройдет в одном из самых престижных концертных залов Москвы — Консерватории им. Чайковского, которая славится своей историей и великолепной акустикой. Зал консерватории часто становится местом проведения значимых музыкальных событий, где выступают выдающиеся артисты со всего мира.
В программе концерта прозвучат произведения, которые были близки Владимиру Шишу и отражают его вклад в развитие исполнительского искусства на валторне. Это будет вечер, наполненный глубокими эмоциями и высоким профессионализмом участников.
Чтобы стать частью этого памятного события, вы можете купить билеты на нашем сайте.
Ближайшие мероприятия
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Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
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Консерватория им. Чайковского, Малый зал