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Билеты на концерт «Памяти Владимира Шиша» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
22 сент. 19:00
пн, 22 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Памяти Владимира Шиша» в Консерватории им. Чайковского — это уникальная возможность отдать дань уважения великому музыканту и педагогу, оставившему неизгладимый след в музыкальной культуре. Владимир Степанович Шиш был одним из ведущих исполнителей на валторне, чье мастерство восхищало слушателей и вдохновляло молодых музыкантов.

Мероприятие пройдет в одном из самых престижных концертных залов Москвы — Консерватории им. Чайковского, которая славится своей историей и великолепной акустикой. Зал консерватории часто становится местом проведения значимых музыкальных событий, где выступают выдающиеся артисты со всего мира.

В программе концерта прозвучат произведения, которые были близки Владимиру Шишу и отражают его вклад в развитие исполнительского искусства на валторне. Это будет вечер, наполненный глубокими эмоциями и высоким профессионализмом участников.

Чтобы стать частью этого памятного события, вы можете купить билеты на нашем сайте.

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