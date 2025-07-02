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О мероприятии
Концерт «Мелодии лотоса на семи холмах» станет одним из самых ярких событий Года Китайской культуры в России. Мероприятие пройдет в стенах престижной Консерватории им. Чайковского — настоящей жемчужины московской музыкальной сцены. Этот вечер обещает стать настоящим праздником для ценителей классической музыки.
На сцене выступит Московский молодежный камерный оркестр под руководством заслуженного деятеля искусств России, профессора Валерия Вороны. В программе концерта прозвучат произведения великих композиторов, таких как В. А. Моцарт, П. Чайковский, К. Дебюсси, а также произведения современных китайских композиторов Инь Цина и Чжоу Юго.
Особое внимание привлекают солисты: Чжан Мэнвэнь (сопрано), Светлана Безотосная (скрипка), Чжан Кайлинь (альт), Максим Савран (труба), Синь Юйхан (гучжэн), Яна Мишина (скрипка) и София Каландадзе (арфа). Также на сцене выступит «Романтик-квартет», в состав которого входят Андрей Баскин, Александр Будников, Андрей Усов и Сергей Асташонок.
Консерватория им. Чайковского — это не только место с богатой историей, но и площадка с великолепной акустикой, которая позволяет полностью насладиться звучанием каждого инструмента и голоса.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал