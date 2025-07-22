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Билеты на концерт «Кино & Музыка» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
22 июл. 20:00
вт, 22 июл, 20:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Концерт «Кино & Музыка» в Консерватории им. Чайковского — это уникальная возможность насладиться шедеврами мировой киномузыки в исполнении талантливых музыкантов. На сцене выступят лауреаты международных конкурсов: Диана Кемельман (скрипка), Александр Антонов (фортепиано) и Святослав Тарасов (виолончель). Эти мастера представят вам незабываемую программу, включающую музыкальные произведения из таких культовых фильмов, как «Звездные войны», «Завтрак у Тиффани», «Игрушка», «1+1», «Ромео и Джульетта» и многих других.

Консерватория им. Чайковского — это не только одно из самых престижных музыкальных учебных заведений России, но и великолепная концертная площадка с богатой историей и великолепной акустикой. Зал консерватории славится своим уникальным звучанием, что делает каждое мероприятие здесь по-настоящему особенным.

Не упустите шанс погрузиться в мир кинематографической музыки и почувствовать всю гамму эмоций, которые она способна вызвать. Купить билеты на нашем сайте — это просто и удобно. Убедитесь сами в высоком уровне исполнения и профессионализме музыкантов, которые подарят вам вечер незабываемых впечатлений.

Для всех ценителей музыки и кино этот концерт станет настоящим праздником. Спешите купить билеты на нашем сайте, чтобы занять лучшие места и насладиться потрясающим выступлением в одном из самых красивых залов Москвы.

Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

5
сб, 19:00
июля

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Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
вс, 19:00
июля

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8
пн, 19:00
сентября

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