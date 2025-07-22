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О мероприятии
Концерт «Кино & Музыка» в Консерватории им. Чайковского — это уникальная возможность насладиться шедеврами мировой киномузыки в исполнении талантливых музыкантов. На сцене выступят лауреаты международных конкурсов: Диана Кемельман (скрипка), Александр Антонов (фортепиано) и Святослав Тарасов (виолончель). Эти мастера представят вам незабываемую программу, включающую музыкальные произведения из таких культовых фильмов, как «Звездные войны», «Завтрак у Тиффани», «Игрушка», «1+1», «Ромео и Джульетта» и многих других.
Консерватория им. Чайковского — это не только одно из самых престижных музыкальных учебных заведений России, но и великолепная концертная площадка с богатой историей и великолепной акустикой. Зал консерватории славится своим уникальным звучанием, что делает каждое мероприятие здесь по-настоящему особенным.
Не упустите шанс погрузиться в мир кинематографической музыки и почувствовать всю гамму эмоций, которые она способна вызвать. Купить билеты на нашем сайте — это просто и удобно. Убедитесь сами в высоком уровне исполнения и профессионализме музыкантов, которые подарят вам вечер незабываемых впечатлений.
Для всех ценителей музыки и кино этот концерт станет настоящим праздником. Спешите купить билеты на нашем сайте, чтобы занять лучшие места и насладиться потрясающим выступлением в одном из самых красивых залов Москвы.
Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Оркестр
Рахманинов. Чайковский
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Классика
Памяти А.Н. Селезнева
Консерватория им. Чайковского, Малый зал