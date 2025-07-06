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О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт Константина Хачикяна и Симона Бюрки пройдет 6 июля 2025 года в Москве. Мероприятие состоится в Консерватории им. Чайковского по адресу: улица Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте и площадке
В программе прозвучат знаменитые композиции М. Мусоргского «Картинки с выставки» и «Симфонические танцы» С. Рахманинова в версии для двух фортепиано.
Концерт объединяет таланты двух пианистов и станет ярким событием в музыкальной жизни столицы. Константин Хачикян известен своим виртуозным исполнением и глубоким проникновением в музыку. Симон Бюрки покорил публику изысканным стилем и чувством мелодии. Они представят новую интерпретацию классических произведений.
Концертный зал им. П.И. Чайковского с богатой историей и прекрасной акустикой станет идеальным местом для этого концерта. Зрители смогут насладиться мастерством исполнителей и получить незабываемые впечатления.
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Цена билетов зависит от расположения места. Вы можете выбрать места ближе к сцене или более отдаленные. Точную стоимость можно узнать на нашем сайте.
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