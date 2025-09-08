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Билеты на концерт «Три юбилея России» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
8 сент. 19:00
пн, 8 сент, 19:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место проведения

Концерт «Три юбилея России» пройдет 8 сентября 2025 года. Мероприятие состоится в Большом зале Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Адрес: улица Большая Никитская, дом 13/6.

О концерте и площадке

Государственный академический русский оркестр имени В. В. Андреева представит программу, посвященную трем важным датам в истории российской культуры: 80-летию Великой Победы, 130-летию Сергея Есенина и 125-летию Исаака Дунаевского.

Консерватория имени П. И. Чайковского — легендарное место, где звучала музыка величайших композиторов. Большой зал вмещает тысячи зрителей и дарит незабываемые впечатления от каждого концерта.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

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5
сб, 19:00
июля

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