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О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт «А. С. Пушкин. Метель» пройдет 10 сентября 2025 года в Москве. Местом проведения станет Концертный зал имени И.К. Архиповой, расположенный в Консерватории им. П.И. Чайковского по адресу: улица Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте и площадке
В этот вечер вы окунетесь в мир великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств Владимир Рылов прочитает текст повести «Метель», написанной в 1830 году во время «Болдинской осени».
Музыкальные иллюстрации к произведению исполнит лауреат международных конкурсов Светлана Пономарёва. В программе прозвучат композиции Георгия Свиридова, созданные для одноименного кинофильма. Музыка Свиридова стала самостоятельным шедевром и до сих пор восхищает слушателей.
Концертный зал имени И.К. Архиповой — это историческое здание с прекрасной акустикой и атмосферой. Здесь уже прошло множество значительных концертов, и этот вечер обещает быть особенным.
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Цена билетов на концерт зависит от расположения места и близости к сцене. Более подробную информацию о стоимости можно найти на нашем сайте.
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