Время брони - 30 минут.
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О мероприятии
Место и дата проведения
Концерт пройдет в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Адрес: улица Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте
Оркестр «Виртуозы Москвы» исполнит произведения Чайковского и Вивальди. Дирижер — Арсений Ткаченко. Солист — Алексей Лундин, скрипка. Программа включает цикл Петра Чайковского и четыре концерта Антонио Вивальди для скрипки с оркестром. Гости услышат живое звучание известных классических произведений.
Билеты на концерт
Купить билеты можно на сайте. Покупатель выбирает место на интерактивной схеме.
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- Заказ по телефону с помощью оператора.
- Безопасная оплата и быстрая отправка электронных билетов.
- Свободный выбор мест в зале.
Цена зависит от расположения кресла. Каждый найдет подходящий вариант по стоимости и расположению. Живой концерт прозвучит в одном из лучших залов страны.
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