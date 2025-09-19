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Билеты на концерт «Времена года. Чайковский. Вивальди» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоОркестр12+
19 сент. 19:00
пт, 19 сент, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Место и дата проведения

Концерт пройдет в Большом зале Консерватории имени Чайковского. Адрес: улица Большая Никитская, дом 13/6.

О концерте

Оркестр «Виртуозы Москвы» исполнит произведения Чайковского и Вивальди. Дирижер — Арсений Ткаченко. Солист — Алексей Лундин, скрипка. Программа включает цикл Петра Чайковского и четыре концерта Антонио Вивальди для скрипки с оркестром. Гости услышат живое звучание известных классических произведений.

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Цена зависит от расположения кресла. Каждый найдет подходящий вариант по стоимости и расположению. Живой концерт прозвучит в одном из лучших залов страны.

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ср, 00:00
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Сертификат

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