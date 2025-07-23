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Билеты на закрытие фестиваля «Донбасский экспресс» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоХор12+
23 июл. 14:00
ср, 23 июл, 14:00Заполнить заявку

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Когда и где пройдет мероприятие

Закрытие фестиваля «Донбасский экспресс» состоится в Рахманиновском зале Московской консерватории имени Чайковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6.

О концерте

Фестиваль «Донбасский экспресс» объединяет музыкантов со всей страны. Двенадцать дней молодые исполнители учились у педагогов, посещали встречи и лекции. На финальном концерте выступят оркестр и хор участников. В программе — музыкально-литературная композиция «Дороги войны – дороги Победы», посвящённая 80-летию Победы.

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Ближайшие мероприятия

31
ср, 00:00
декабря

Сертификат

Подарочные сертификаты

Подарочный сертификат, Подарочный сертификат

13
вс, 19:00
июля

Оркестр

Большой джазовый оркестр Петра Востокова

Консерватория им. Чайковского, Большой зал

13
сб, 19:00
сентября

Оркестр

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8
пн, 19:00
сентября

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