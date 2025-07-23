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О мероприятии
Когда и где пройдет мероприятие
Закрытие фестиваля «Донбасский экспресс» состоится в Рахманиновском зале Московской консерватории имени Чайковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 13/6.
О концерте
Фестиваль «Донбасский экспресс» объединяет музыкантов со всей страны. Двенадцать дней молодые исполнители учились у педагогов, посещали встречи и лекции. На финальном концерте выступят оркестр и хор участников. В программе — музыкально-литературная композиция «Дороги войны – дороги Победы», посвящённая 80-летию Победы.
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Купить билеты можно онлайн. Схема зала помогает выбрать удобные места для просмотра. Заказ доступен через сайт или по телефону. Менеджер ответит на вопросы и подберёт подходящий вариант.
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Цена зависит от выбранного ряда. Каждый найдёт подходящий вариант для себя.
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Ближайшие мероприятия
Сертификат
Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат, Подарочный сертификат
Орке�стр
Большой джазовый оркестр Петра Востокова
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
Оркестр
День рождения Московской консерватории
Консерватория им. Чайковского, Большой зал
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Памяти А.Н. Селезнева
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