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Билеты на концерт «Тайны дудука» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
5 авг. 19:00
вт, 5 авг, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место проведения

Концерт «Тайны дудука» пройдет в Москве. Место — Рахманиновский зал Консерватории Чайковского. Адрес: ул. Большая Никитская, 13/6.

О событии

Зрители услышат мелодии дудука. Оганес Казарян исполнит армянскую музыку. Артист обучался в Армении у мастеров. Duduk Harmony Ensemble сыграет традиционные и современные произведения. Программа подойдет любителям необычных звуков.

Покупка билетов

  • Интерактивная схема зала показывает свободные места.
  • Оплата проходит через интернет.
  • Менеджер поможет выбрать билет по телефону.

Купить билеты можно на сайте.

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ср, 00:00
декабря

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