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О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт «Тайны дудука» пройдет в Москве. Место — Рахманиновский зал Консерватории Чайковского. Адрес: ул. Большая Никитская, 13/6.
О событии
Зрители услышат мелодии дудука. Оганес Казарян исполнит армянскую музыку. Артист обучался в Армении у мастеров. Duduk Harmony Ensemble сыграет традиционные и современные произведения. Программа подойдет любителям необычных звуков.
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- Интерак�тивная схема зала показывает свободные места.
- Оплата проходит через интернет.
- Менеджер поможет выбрать билет по телефону.
Купить билеты можно на сайте.
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