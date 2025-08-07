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Билеты на концерт «И было нам небо…» в Москве

Консерватория им. ЧайковскогоКлассика6+
7 авг. 19:00
чт, 7 авг, 19:00Заполнить заявку

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Время брони - 30 минут.

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О мероприятии

Продолжительность мероприятия
~ 2 часа

Дата и место проведения

Концерт «И было нам небо…» пройдет 7 августа. Место — Рахманиновский зал Консерватории, улица Большая Никитская, дом 13/6, Москва.

О событии

Софья Юдина ведет музыкально-поэтическую программу. Вечер включает фортепианные мелодии, вокальные выступления, стихи. Гости почувствуют атмосферу творчества. Концерт входит в XIX Международный музыкальный фестиваль «Собираем друзей».

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ср, 00:00
декабря

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