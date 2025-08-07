Время брони - 30 минут.
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О мероприятии
Дата и место проведения
Концерт «И было нам небо…» пройдет 7 августа. Место — Рахманиновский зал Консерватории, улица Большая Никитская, дом 13/6, Москва.
О событии
Софья Юдина ведет музыкально-поэтическую программу. Вечер включает фортепианные мелодии, вокальные выступления, стихи. Гости почувствуют атмосферу творчества. Концерт входит в XIX Международный музыкальный фестиваль «Собираем друзей».
Билеты
Купить билеты можно на сайте. Схема зала помогает выбрать место. Цена зависит от ряда и сектора. Актуальная стоимость указана онлайн.
Заказ по телефону тоже доступен. Специалист подскажет детали и поможет выбрать кресло.
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Посетите концерт и оцените мастерство артистов.
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