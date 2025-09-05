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О мероприятии
Место проведения
Фестиваль «Творческая молодёжь Московской консерватории» пройдёт в Рахманиновском зале Консерватории Чайковского. Здание находится в Москве, улица Большая Никитская, дом 11. Зал славится атмосферой и чистым звуком. Здесь часто проходят концерты.
О концерте
Фестиваль соберёт молодых музыкантов. Прозвучат сочинения Мориса Равеля: Соната № 1 для скрипки и фортепиано, Трио для фортепиано, скрипки и виолончели ля минор. На сцену выйдут Фатима Дзусова и Эльмар Гасанов (фортепиано), Юлия Игонина (скрипка), Антон Булкин (виолончель). Вероника Ан исполнит вокальные партии. Сергей Журавель сыграет на флейте в «Мадагаскарских песнях».
Билеты на концерт
Купить билеты можно на сайте. Для выбора доступна схема зала. Каждый найдёт подходящее место. Заказ возможен онлайн или по телефону. Сотрудники помогут с выбором и ответят на вопросы.
Цена зависит от сектора. Актуальная стоимость указана на сайте.
- Простая схема выбора мест.
- Заказ через интернет или звонок.
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Посетите фестиваль молодых артистов в известном зале Москвы.
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