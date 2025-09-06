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О мероприятии
Дата и место проведения
6 сентября. Рахманиновский зал Консерватории Чайковского. Адрес: Москва, улица Большая Никитская, дом 11. Здесь пройдёт музыкальный вечер.
Зал славится историей и акустикой. Здесь часто звучат камерные ансамбли.
О концерте
Камерный коллектив «Illuminae». Дирижёр — Камелия Хоанг. Программа включает сочинения Сен-Санса, Изаи, Штрауса.
В исполнении прозвучит «Этюд в форме вальса» для скрипки и струнных. Также оркестр сыграет «Метаморфозы» Штрауса для 23 инструментов.
Солисты: Екатерина Сокольникова из Большого театра, София Яковенко (скрипка), Фёдор Освер (гобой). Музыканты покажут мастерство классики.
Билеты на концерт
Купить билеты можно на сайте. Выберите удобное место через интерактивную схему. Оплатите заказ онлайн безопасно.
Для консультации оформите заявку по телефону. Менеджер поможет подобрать места и ответит на вопросы.
Цена зависит от расположения кресел. Актуальная стоимость указана на сайте.
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Погрузитесь в атмосферу музыки вместе с ансамблем «Illuminae».
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